Mit 111 Jahren noch immer unter Dampf

Das DFS (Dampffahrgastschiff) Schönbrunn ist der älteste Schaufelraddampfer der Donau und hat in Linz-Urfahr seinen Anlegeplatz.

Die "schöne alte Dame der Donau" – so wird sie gerne genannt – hat ihren Anlegeplatz in Linz-Urfahr, von wo sie zu Fahrten stromauf- und -abwärts startet. Die normale Reisegeschwindigkeit beträgt 23 km/h, sagt Thiemo Gaisbauer. Der "Zahlmeister" und de facto zweite Mann auf dem Schiff ist stolz auf seine Schönbrunn, den ältesten Schaufelraddampfer der Donau. Dabei schafft die Schönbrunn, 1912 in Budapest gebaut, sogar 31 km/h – womit sie immer noch zu den schnellsten