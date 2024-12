Buschenschank in Leonding wird verkauft: "Mir sind beim Zusperren die Tränen runtergelaufen"

Die Buschenschank in Leonding wird verkauft, und zwar in Bausch und Bogen, also samt Weinstöcken und dem imposanten Gastronomiegebäude, in dessen Keller sich die Weinverarbeitung sowie die Weintanks mit einem Fassungsvermögen von 56.000 Litern befinden. Mit Todesfällen änderte sich viel Die Buschenschank gehört Johann Reisenberger und seiner zweiten Frau Waltraud Reisenberger-Panholzer. Er hatte die Buschenschank für seine Tochter Alexandra bauen lassen, 2006 wurde sie eröffnet. Schon