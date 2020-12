Ministerium wehrt sich gegen Kritik aus Linz

LINZ. Nicht stehen lassen will das von Rudi Anschober (Grüne) geleitete Gesundheitsministerium die Kritik des Linzer Bürgermeisters Klaus Luger (SP). Dieser hatte in den Linzer Nachrichten die Organisation der Covid-Impfung, die am 12. Jänner in Alten- und Pflegeheimen begonnen werden soll, als "absolut unprofessionell" bezeichnet. Weder Bezirksverwaltungsbehörden noch Kommunen würden informiert, "wir wissen nur das, was bei Pressekonferenzen verkündet wird. Es gibt bis heute keinen Plan", so Lugers Kritik.

"Regelmäßiger Austausch"

Dies sei nicht richtig, sagt Ministeriums-Pressesprecher Adrian Hinterreither. "Wir befinden uns in laufendem Austausch mit den Impfkoordinatoren in den Ländern." Zudem würden aktuell regelmäßig Koordinierungstreffen mit Vertretern von Alten- und Pflegeheimen stattfinden. "In regelmäßigen Videokonferenzen werden dort Fragen zur Corona-Schutzimpfung, zu Organisation und Ablauf beantwortet. Darüber hinaus gab es bereits mehrmals konstruktiven Austausch mit dem Gemeinde- und dem Städtebund."

Vorsitzender des Städtebunds in Oberösterreich ist übrigens Klaus Luger.

Vor allem die Aussage des Linzer Bürgermeisters, dass es keinen konkreten Plan zur Abwicklung der Corona-Schutzimpfung gebe, erzürnt Hinterreither. Es gebe sehr wohl einen Impfplan, dieser sei auf der Website des Sozialministeriums (www.sozialministerium.at) für jeden, auch für Gemeinden, abrufbar.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.