"Mietfreie Vereine" – Rechnungshof kritisiert das Land

UNTERM PÖSTLINGBERG - NEUES AUS LINZ // Am Mittwoch hat der Landesrechnungshof (LRH) einen Bericht zum Linzer Landhausviertel veröffentlicht, das mit dem Landhaus als politisches Zentrum zu sehen sei. Und dieses Zentrum ist sanierungsbedürftig. 21,5 Millionen Euro seien in den letzten zehn Jahren ins Viertel investiert worden, mindestens 18 Millionen Euro folgen in den kommenden zehn Jahren – nur für das Landhaus.