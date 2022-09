Michaela Kaineder tritt bei Bürgermeisterwahl für „pro O.“ an

Die Entscheidung ist gefallen: Die Bürgerliste „pro Ottensheim“ hat Vizebürgermeisterin Michaela Kaineder als Spitzenkandidatin für die Bürgermeisterwahl am 4. Dezember nominiert. Zuvor hatte bereits die ÖVP ihre Entscheidung bekanntgegeben, sie wird Vizebürgermeisterin Maria Hagenauer ins Rennen um die Nachfolge des im August verstorbenen Bürgermeisters Franz Füreder (VP) schicken.

Michaela Kaineder will als Bürgermeisterin „nahe bei den Menschen sein und klar und strukturiert arbeiten“, wie sie in einer ersten Reaktion sagt. Die 35-jährige AHS-Lehrerin und dreifache Mutter engagiert sich seit September 2021 im Ottensheimer Gemeinderat, viel Freude mache ihr „das gemeinsame Entwickeln von Projekten und der Austausch mit Menschen auf Augenhöhe“.

Den Wunsch und den Drang nach einem aktiven Mitgestalten hätten ihr bereits ihre Eltern in die Wiege gelegt. Aufgewachsen in Alberndorf in der Riedmark lebt Kaineder - nach Zwischenstationen in Linz, Innsbruck, den USA, Spanien und Ghana - nun seit sieben Jahren in Ottensheim. „Wir haben Ottensheim bewusst als Lebensmittelpunkt gewählt, weil dieser Ort eine unvergleichbare Lebendigkeit und Attraktivität ausstrahlt und wir uns hier mit unseren Fähigkeiten und Ideen sehr willkommen fühlen“, sagt Kaineder.

"Unverzichtbare Managementqualitäten"

Für Ingrid Rabeder-Fink, Fraktionsobfrau der Bürgerliste pro O. bringt Kaineder für das Bürgermeisteramt „unverzichtbare Managementqualitäten“ mit – neben Verhandlungsgeschick, Sachkompetenz und Ergebnisorientierung auch Belastbarkeit. Der ehemalige Vizebürgermeister und Bürgermeisterkandidat aus dem Vorjahr, Klaus Hagenauer, ist überzeugt davon, dass mit einer Bürgermeisterin Michaela Kaineder wieder eine zukunftsorientierte Kommunalpolitik mögliche wäre: „Sie hört jede Stimme und auch die Zwischentöne, setzt sich mit ganzem Herzen für die Menschen hier ein und ist die Chance für eine gelingende Zukunft.“