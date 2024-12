Messerstecherei mitten in Linz: 28-Jähriger am Arm verletzt

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei dürften die beiden Männer in der Nacht auf Sonntag um 0.30 Uhr in einem Lokal auf der Linzer Spittelwiese aneinandergeraten sein. Plötzlich soll ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land ein Messer in der Hand gehabt haben und damit seinen Kontrahenten, einen 28-jährigen kolumbianischen Staatsbürger aus Linz am Arm verletzt haben.

An einer Flucht wurde der 24-jährige Tatverdächtige aber gehindert: Als die alarmierten Polizisten eintrafen, wurde der Mann von Security-Mitarbeitern festgehalten.

Nach einer Erstbefragung wurde das Opfer von der Rettung ins Keppler Universitätsklinikum gebracht, der 24-Jährige wurde festgenommen.

