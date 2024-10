Messerattacke im Franckviertel: 38-Jähriger festgenommen

Einen brutalen Raubüberfall hat die Polizei in Linz geklärt: Bereits am 20. September soll ein 38-jähriger Algerier einen 26-jährigen Syrer in einer Wohnung im Franckviertel mit einem Messer angegriffen haben.

Das Opfer wurde gegen 11:35 Uhr aus dem Schlaf gerissen, als der 38-Jährige die Wohnungstür eintrat. Der Täter soll den 26-Jährigen mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert haben. Der Syrer erlitt laut Polizei "oberflächliche Schnittverletzungen" an den Oberarmen und auf der Brust.

Der Täter konnte vorerst flüchten, wurde aber nach umfangreichen Ermittlungen ausfindig gemacht. Das Einsatzkommando Cobra fasste ihn am Dienstag in Haid bei Ansfelden. Er zeigte sich teilweise geständig und wurde in die Justizanstalt Linz gebracht, teilte die Polizei am späten Mittwochnachmittag mit.

