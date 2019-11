Messerattacke auf offener Straße: 21-Jähriger in Haft

Es waren wüste Szenen, die sich am Sonntagvormittag in der Adalbert-Stifter-Straße in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) abspielten. Ein 21-jähriger Mann aus Ansfelden hatte eine 19-Jährige aus Haid um 7.30 Uhr auf offener Straße mit einem Messer bedroht und geriet anschließend mit einem 23-jährigen Trauner in Streit.

Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 21-Jährige plötzlich zustach. Er fügte seinem Kontrahenten eine drei Zentimeter große Stichwunde zu.

Opfer verließ Tatort

Alle Beteiligten verließen nach der Auseinandersetzung den Tatort. Erst einige Zeit später wurden die Einsatzkräfte alarmiert: Die junge Frau meldete sich bei der Polizei, der verletzte 23-Jährige kontaktierte das Rote Kreuz.

Nach der Erstversorgung wurde das Opfer in das Linzer Keplerklinikum gebracht und dort stationär behandelt. Die Linzer Staatsanwaltschaft erließ eine Festnahmeanordnung gegen den 21-Jährigen. Der Mann, der bei der Auseinandersetzung unverletzt blieb, wurde an seinem Wohnort angetroffen und nach der Einvernahme in die Linzer Justizanstalt gebracht.

Die Ursache für den heftigen Streit ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

