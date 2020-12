An sich können schon die Feiertage rund um Weihnachten und Neujahr reichen, um Menschen in persönliche Krisen zu stürzen. Doch heuer kommt noch Corona mit all seinen Auswirkungen und damit verbundenen Ängsten dazu. Wer Hilfe braucht, findet sie im Krisenzimmer von EXIT-sozial. Die OÖN haben mit Krisenzimmer-Leiter Alfred Adelsmair gesprochen.