Meister Proper zieht für eine saubere Stadtpolitik in die Wahl

Dass der Linzer VP-Bürgermeisterkandidat Martin Hajart als „Meister Proper“ in den Wahlkampf geht, ist der LIVA-Affäre geschuldet. Zwar ohne Ohrring, aber mit gleicher Pose wie die berühmte Werbefigur für Haushaltsreiniger will Hajart „für eine saubere Stadtpolitik“ eintreten. Und das ganz in Lila, einer Farbe, die aus dem Verschmelzen von Rot und Blau entsteht und in der Wahlkampagne den „Aufbruch in eine neue Ära“ symbolisieren soll.

Mehr zum Thema: Martin Hajart will die Linzer SPÖ herausfordern

Mehr als 400 Gäste hat dieses Versprechen am Montagabend in das Lentos Kunstmuseum gelockt, darunter viel schwarze Polit-Prominenz wie Landeshauptmann Thomas Stelzer, Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger, der designierte Wirtschaftsbund-Generalsekretär Wolfgang Hattmannsdorfer, Hajarts Stadtregierungskollegin Doris Lang-Mayerhofer und seine Vorgänger an der Linzer VP-Spitze Reinhard Dyk, Erich Watzl und Bernhard Baier. Moderiert wurde der Wahlkampfauftakt von der Schauspielerin und Kabarettistin Angelika Niedetzky, die als neue SOKO-Linz-Kommissarin für das Kernthema Sicherheit steht und mit Seitenhieben auf Ex-Bürgermeister Klaus Luger für Lacher sorgte.

Im Sport eine "10 von 10"

Bevor Hajart zu seiner kämpferischen Rede ansetzte, bekundeten Fans und Wegbegleiter ihre Unterstützung, entweder beim „Talk“ auf der Bühne oder per Videoeinspielung, wie etwa Hajarts ehemaliger Judo-Trainer Günter Zinnöcker, der ihm in puncto Sportlichkeit eine 10 von 10 gab, Isidore Iwumadi von der Black Community, Barbara Penz vom gleichnamigen Linzer Modengeschäft, Sandra Wöhrer, Inhaberin der English Playschool, Wasserski-Ass Nicola Kuhn und Niedetzkys „Kollege“, der stellvertretende Stadtpolizeikommandant Michael Hubmann.

Martin Hajart bat auch seine Familie auf die Bühne. Bild: Simlinger

Dann der Auftritt – unter lautem Beifall verkündete Hajart seine Schwerpunkte: Er wolle das Vertrauen in die Politik wieder herstellen, Verkehr und Integration zur Chefsache machen, die Industrie in Linz halten und Antisemitismus bekämpfen. Das wichtigste Ziel sei aber, das „Macht-Abo“ der Linzer SPÖ nach 79 Jahren zu brechen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl