Die Markierungsarbeiten in der Herrenstraße und Stockhofstraße beginnen, sobald es die Witterung zulässt.

Es ist eines der Vorhaben, mit dem Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) das Radfahren in der Innenstadt attraktiver machen will. Die Rede ist von einer durchgängigen Radverbindung vom Landhaus bis zum Hauptbahnhof, in Teilstücken ist diese bereits vorhanden.