Mehrweggefäße statt Plastik: "Das bewusstere Einkaufen ist beliebt"

"Ich hätte mir vorher nie gedacht, dass mir das so viel Spaß macht", sagt Tina Prückl und lacht. Anfang Februar ist es zwei Jahre her, dass die 28-Jährige mit Christina Liu (29) ihren gemeinsamen Traum eines weitgehend verpackungsfreien Geschäftes in der Linzer Harrachstraße Realität werden ließ.