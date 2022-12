Mehrmals ins Taxi gespuckt: Aggressiver Fahrgast (30) festgenommen

Der Taxilenker nahm den Fahrgast in der Wiener Straße in Linz auf. Weil er ihm mehrfach Anweisungen gegeben hatte, begann der Fahrer mit dem 30-jährigen Fahrgast zu streiten, worauf dieser mehrmals ins Taxi spuckte. Der Fahrer fuhr daraufhin zur Polizeiinspektion Kleinmünchen, läutete dort gegen 2 Uhr an der Tür und rief um Hilfe.

Auch dort verhielt sich der Nachtschwärmer aggressiv und stellte sein Verhalten trotz Abmahnungen nicht ein. Die vorübergehende Festnahme wurde aber schnell wieder aufgehoben, weil sich der 30-Jährige nach der Überstellung ins Polizeianhaltezentrum schnell wieder beruhigt hatte. Er wird wegen aggressivem Verhalten und Anstandsverletzung angezeigt, die Reinigungskosten für das Taxi sowie die Fahrtkosten bezahlte er dem Taxilenker noch vor Ort.

