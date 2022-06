Mehr Wissen über Nachhaltigkeit: "WeFair" geht in die Linzer Schulen

Im Herbst dieses Jahres wird das Linzer Design Center wieder Schauplatz der "WeFair", die immerhin vor 14 Jahren erstmals (damals unter dem Namen "WearFair") in der Landeshauptstadt stattgefunden hat. Von 7. bis 9. Oktober wird die Nachhaltigkeitsmesse Ideen, Produkte und Dienstleistungen für ein nachhaltiges Miteinander thematisieren.

Um junge Menschen für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren, wird es vor der "WeFair" eine Schwerpunktwoche an Linzer Schulen geben. Unter dem Titel "WeFair Goes to School" können interessierte Schulen in den Genuss von kostenlosen Workshops, Vorträgen oder einem persönlichen Treffen mit der österreichischen Influencerin Jana Kaspar kommen, die als "JANAklar" Nachhaltigkeit und Minimalismus zum zentralen Mittelpunkt ihres Tuns macht.

Von 3. bis 6. Oktober werden Experten der Trägerorganisationen der "WeFair" (Südwind, Global 2000 und Klimabündnis) den Schulen Workshops zu verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen anbieten. Linzer Schulen und Klassen können sich ab sofort für einen oder mehrere von insgesamt neun unterschiedlichen Workshops anmelden.

Die Themen reichen von der Herkunft von Jeans und Handys über den ökologischen Fußabdruck bis hin zur Stadt der Zukunft. Die Workshops dauern zwei bis vier Unterrichtseinheiten, sind für Kinder ab neun Jahren geeignet und dank der Förderung durch den Klimafonds der Stadt Linz kostenlos. Die Förderung wurde einstimmig im Linzer Gemeinderat beschlossen.

Stadtklimakoordinator Oliver Schrot ist davon überzeugt, dass Schüler, die solche Bildungsangebote genießen, positiv auf ihr familiäres Umfeld einwirken und ihr dabei erworbenes neues Wissen an Freunde weitergeben.

200 Aussteller

Die "WeFair" präsentiert zwei Mal jährlich – im Herbst in Linz und im Frühjahr 2023 erstmals auch in Wien – bis zu 200 regionale, nationale und internationale Ausstellende aus den Bereichen Mode, Ernährung und Lifestyle mit ihren Entwicklungen und Angeboten für mehr Nachhaltigkeit im Leben miteinander.

Nähere Informationen zum Angebot und zu den Workshops: www.wefair.at