Mehr Videoüberwachung in der Stadt? SPÖ lässt Mitglieder entscheiden

Als der Linzer Gemeinderat vor Jahren beschlossen hat, eine Videoüberwachung in einem Teil der Öffentlichen Verkehrsmittel in Linz zu installieren, ist dies innerhalb der SPÖ sehr heftig und kontroversiell diskutiert worden. Das dürfte heute, wo eine mögliche Erweiterung dieser Maßnahme ansteht, nicht anders sein. Deshalb habe der Parteivorstand beschlossen, alle 6000 Mitglieder in dieser heiklen Frage entscheiden zu lassen, sagt SP-Vorsitzender, Bürgermeister Klaus Luger. „Soll für die Sicherheit in Linz mehr Video-Überwachung in öffentlichen Räumen und öffentlichen Verkehrsmitteln eingesetzt werden?“, lautet die Frage, die nur mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Das Ergebnis wird, so wie bei fünf weiteren Fragen, die gestellt werden, bindend sein.

„Damit wollen wir unsere Mitglieder stärker in die Positionierung bei zentralen Fragen einbinden“, sagt Luger. Seine Entscheidung, sich als Parteichef und Bürgermeister-Spitzenkandidat für die nächste Gemeinderatswahl direkt wählen zu lassen, ist der Hauptpunkt der roten Mitgliederbefragung, die am 16. März starten und bis 2. Mai abgeschlossen sein. soll.

Neben ihrem Ja oder Nein zu Klaus Luger als Stadtparteichef und Bürgermeister-Kandidat für die Wahl im Herbst 2021 kann die rote Basis auch ihre Meinung zu weiteren Themen kundtun: Erstens zur Frage, ob auch die Parteivorsitzenden auf Landes- und Bundesebene direkt von den Mitgliedern gewählt werden sollen. Er hielte das für gescheit, sagt Luger.

Auch zur Linzer Ostumfahrung, die durch Ebelsberg und Pichling führen würde, ist die Meinung der SP-Mitglieder gefragt. „Im Süden der Stadt ist die Ablehnung massiv, im Norden nicht so sehr“, sagt Luger. Auch wenn eine mögliche Umsetzung dieses riesigen Straßenbauprojekts sehr stark von Bund und Land abhänge „wollen wir wissen, wie die Pateifreunde dazu stehen.“ Das gleiche gilt für die Frage, ob auf auf allen Straßen Österreichs eine LKW-Maut eingeführt werden soll.

Die ebenfalls gestellte Frage, ob die Kurzparkzonen in der Innenstadt am Abend und an den Wochenenden ausgedehnt werden sollen, betrifft ein Thema, das ebenso im Linzer Gemeinderat entschieden werden kann wie die Frage, ob es vor Linzer Schulen zeitlich begrenzte Fahr- und Halteverbote geben soll. Damit könnte der viel geübten Praxis, dass manche Eltern ihre Kinder bis unmittelbar vor das Schultor chauffieren, ein Riegel vorgeschoben werden.