Mehr Sicherheit: Linzer Bauernberg wird stärker ausgeleuchtet

Der Weg über den Bauernberg ist für viele Schüler der Praxisvolksschule Adalbert Stifter unter der Schulwoche tägliche Routine. Der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) will hier nun "Gefahrenstellen" entschärfen und so die Sicherheit am Schulweg erhöhen.

In der Kapuzinerstraße herrscht mit den Bauarbeiten am Areal des ehemaligen Kapuzinerklosters bereits Baustellenbetrieb, im Auftrag der Stadt wird nun auch das Straßenstück zwischen der Kapuzinerstraße und dem Haus Bauernberg Nummer 8 generalsaniert. Während des Bauvorhabens ist eine Verbreiterung des Kurvenbereiches geplant.

84.000 Euro werden investiert

Konkret ist bei dem Projekt vorgesehen, die öffentliche Beleuchtung zur Schule zu erneuern beziehungsweise dort, wo noch keine vorhanden ist, zu installieren. So wird in Zukunft auch der Park (zwischen Duftschmidgasse und der Praxisvolksschule Adalbert Stifter) beleuchtet, zwischen der Kapuzinerstraße und der Praxisvolksschule Adalbert Stifter wird die bestehende Beleuchtung am Bauernberg erneuert.

"Durch die verschiedenen Maßnahmen verbessern wir, gerade in der dunkleren Jahreszeit, das subjektive Sicherheitsempfinden für die Anrainer und für die Schulkinder und deren Eltern“, sagt Hajart. Für das Gesamtprojekt (Straßensanierung und Beleuchtung) sind 184.000 Euro veranschlagt, die Freigabe der Mittel wurde im Linzer Stadtsenat bereits beschlossen.

