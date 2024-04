Mehr Sicherheit: Linz investiert heuer zusätzlich 1,45 Millionen Euro in Straßenbeleuchtung

Schlecht ausgeleuchtete Wege lösen bei Passanten oft Unbehagen aus. Die Stadt Linz unter Verkehrsreferent Martin Hajart (VP) will hier, wie berichtet, gegensteuern. 1,45 Millionen Euro an Sonderbudget sind dafür heuer vorgesehen, vom Linzer Gemeinderat gab es dafür bereits grünes Licht. Diese werden zusätzlich zu den Beleuchtungsmaßnahmen (dotiert mit 1,245 Millionen Euro) im Straßenbauprogramm investiert. In Summe geht es hiermit um rund 40 Projekte.

Schutzzone beim Kremplhaus bringt kaum Verbesserung

Hajart will mit den geplanten Maßnahmen allen voran Angsträume reduzieren. Hierfür wurde wie berichtet ein partizipativer Prozess gestartet, wo Bürger Stellen, wo sie Verbesserungsbedarf sehen, einmelden konnten. Die Vorschläge sind in das nun ausgefertigte Programm miteingeflossen. Einer davon ist die bisher nur schlecht ausgeleuchtete Hofbauerstiege in St. Magdalena. Besagte Stiege soll mit rund 80 LEDS direkt im Handlauf ausgestattet werden und dadurch sicherer und besser passierbar werden.

Mit den geplanten Maßnahmen werde auch die Verkehrssicherheit erhöht, ist Hajart überzeugt, gleichzeitig werde Gutes für den Umweltschutz getan. So ist geplant alte, ineffiziente Leuchtmittel durch moderne LED-Technologie und intelligente Sensoriksteuerungen zu tauschen. Diese intelligente Steuerung ermöglicht, dass das Leuchtverhalten an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst wird. Diese Lampen schalten sich, beispielsweise in einem Park, nur dann auf eine hohe Beleuchtungsstärke, wenn eine Person vorbeigeht. "Dies bedeutet ein Plus an subjektiver Sicherheit, natürlich auch weniger Energieverbrauch sowie eine Verminderung der sogenannten Lichtverschmutzung auf ein Mindestmaß", sieht Hajart hier viele Vorteile.

Die Vorkehrungen für solche intelligenten Steuerungen würden bei allen Neuerrichtungen getroffen, ob sie tatsächlich aktiviert werden, werde je nach Einzelfall und Lage entschieden.

FPÖ begrüßt Ankündigung

Neben der Hofbauerstiege steht im heurigen Jahr auch die Kremplstraße auf der Agenda. Im Umfeld des als Drogenumschlagplatz verrufenen Krempl-Hochhaus soll eine verstärkte Beleuchtung zu einem Mehr an Sicherheit fühlen. Weitere Vorhaben sind beispielsweise die Unterführung A7 / Wankmüllerhofstraße, Unterführung Wiener Straße/Oberfeldstraße, Bernardispark (zwischen Auf der Gugl und an der Roseggerstraße), Melissenweg, Verbindungsweg Albert-Schöpf-Straße / Kokoschkastraße, Im Südpark / Endhaltestelle Linz Linien, Karl-Steiger-Straße sowie in Karl-Steiger-Straße.

Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) begrüßt die angekündigte Offensive: „Sicherheit muss uns etwas wert sein. Unbeleuchtete Plätze sind für viele Linzer Angsträume, für Männer genauso wie für Frauen. Ich freue mich über die Umsetzung unserer langjährigen freiheitlichen Forderung, die Straßenbeleuchtung auszubauen und dabei auf eine situative Beleuchtung umzustellen. Damit können wir die Sicherheit erhöhen und gleichzeitig Lichtverschmutzung reduzieren."

