Mehr Sicherheit für Radler in Stockhofstraße

Diskutiert wurde über die Situation in der Stockhofstraße in der Vergangenheit schon viel, einen eigenen Radfahrstreifen oder Radweg zu errichten sei dort, so der Tenor der Stadt, aufgrund der Straßenbreite aber nicht möglich.

Gemeinsam mit der Radlobby Linz wurde (wie berichtet) eine Lösung gesucht, wie dennoch Verbesserungen umgesetzt werden können. Nun wurde in beiden Fahrtrichtungen je ein Mehrzweckstreifen markiert. Geplant ist zudem, diese Anfang 2023 durch eine rote Beschichtung noch besser sichtbar zu machen. In der Stockhofstraße gilt bekanntlich ein 30-km/h-Tempolimit.

Besagte Mehrzweckstreifen sind anders als Radwege nicht ausschließlich Radfahrern vorbehalten, andere Fahrzeuge, sprich Autos, dürfen diese "unter besonderer Rücksichtnahme auf Radfahrer" befahren. Die Mehrzweckstreifen sollen verstärkt auf Radler aufmerksam machen und Autofahrer sensibilisieren.

Den für Verkehr zuständigen Linzer Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) freut es, dass mit den Mehrzweckstreifen "die Sicherheit für den Radverkehr" erhöht werden könne und gemeinsam eine gute Lösung gefunden wurde.

"Auch wenn eine Bodenmarkierung keine Radinfrastruktur ersetzt, sind die neuen Mehrzweckstreifen ein erster wichtiger Schritt, um sich im dichten innerstädtischen Verkehr, gerade auch mit Kindern, mit dem Fahrrad sicher fortbewegen zu können. Die in Folge geplante rote Markierung wird die Sichtbarkeit weiter verbessern", ist Thomas Hofer, Sprecher der Radlobby Linz, überzeugt.