Die "Digitale Meile" zwischen Tabakfabrik und Hafen bekommt Zuwachs. Konkret soll in der Hafenstraße 22 das neue Gründerzentrum "H22" entstehen, "denn in der neuen Werft, im TechCenter oder in der Tabakfabrik wird der Platz für Start-ups langsam eng. Und das Grundstück liegt ideal im digitalen und kreativen Zentrum von Linz", weiß Wirtschaftsreferent Bernhard Baier.