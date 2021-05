Mehr Kontrollen in Linzer Parks

Den Antrag dafür hat Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) in der Sicherheitsausschuss-Sitzung am Montag eingebracht. Er sprach sich dort auch für eine neuerliche Ausweitung der Kompetenzen des Linzer Ordnungdienstes aus. Geht es nach Raml, sollen dessen Mitarbeiter künftig nicht nur die Leinen- und Maulkorbpflicht kontrollieren, sondern auch die Hundemarken. Zudem soll der Ordnungsdienst, etwa im Katastrophenfall, quasi als "anlassbezogener Sicherheitsdienst" in städtischen Einrichtungen eingesetzt werden können.

Angekündigt wurde in der Sitzung auch, dass der Ordnungsdienst und die Polizei verstärkt in neuralgischen Parks kontrollieren werden, allen voran mit Blick auf übermäßigen Alkoholkonsum.