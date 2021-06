Mehr Geld für E-Mobilität: "Gut, aber längst überfällig"

Klimaschutz gilt als ein Gebot der Stunde und vor allem im urbanen Umfeld als eine Investition in die Zukunft. Im "Pakt für Linz", dem 65 Millionen Euro schweren Investitionsprogramm zur Stärkung der Stadt nach den massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie, sollen auch dauerhafte Projekte auf den Weg gebracht werden. So ist es der Plan.

Für Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) ist die Förderung der E-Mobilität so ein Projekt im Zeichen des Klimaschutzes. Angesichts der noch "überschaubaren" Menge von rund 1000 Elektro-Autos, die in Linz bis Ende des vergangenen Jahres zugelassen worden sind, gebe es noch viel Luft nach oben.

Die will die Stadt Linz mit zusätzlich 100.000 Euro aus einem Sondertopf zur Förderung der E-Mobilität nutzen. Zumal es derzeit Anzeichen gebe, dass die Zahl der Neuanmeldungen von E-Autos heuer "sprunghaft" angestiegen sei. 120 Anträge auf Förderung liegen der Stadt aus verschiedenen Betrieben vor, so Luger und Schobesberger. "Damit wären die heuer zur Verfügung stehenden Mittel der Stadt bereits zur Gänze ausgeschöpft." Am 1. Juli soll im Gemeinderat neben dieser "Finanzspritze" auch ein Masterplan für E-Ladestationen und E-Carsharing-Initiativen in Linz beschlossen werden. Bis 2025 sind 600 "Schnellladestationen" das Ziel. Derzeit gibt es in Linz nur 25.

"Längst überfällig" – so lautete der Kommentar von Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) zur Initiative, die er aber grundsätzlich begrüßte. Linz hinke jedoch in Sachen E-Mobilität hinterher. Es brauche vor allem einen einfacheren Zugang zu Lademöglichkeiten im öffentlichen Raum. "Der Ausbau der Ladestationen ist der Schlüssel für mehr E-Mobilität in der Stadt", so Baier, der jetzt rasch auf Taten hofft.