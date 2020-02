Mehr Frauen in Straßennamen verewigen

Das sei auch historisch begründet, weil in der Zeit zwischen 1945 und 1955, als die meisten Straßen benannt worden sind, "die Stellung der Frau nicht die war, die sie heute ist", sagte der Linzer Stadtarchivleiter Walter Schuster in gestrigen OÖN-Bericht, auf den nun die Linzer Grünen und die KPÖ reagieren.

Es sei beschämend, dass 510 Linzer Straßen nach Männern und nicht einmal ein Zehntel davon nach Frauen benannt sind, sagen Rossitza Ekova-Stoyanova von den Grünen und KPÖ-Gemeinderätin Gerlinde Grünn.

Deshalb wollen sie in der nächsten Sitzung des Linzer Gemeinderates einen gemeinsamen Antrag einbringen. Die darin erhobene Forderung: Alle neuen Verkehrswege, die im Zuge der Verbauung der Sommergründe auf dem ehemaligen Kasernenareal in Ebelsberg entstehen, sollen nach weiblichen Persönlichkeiten benannt werden. "Das ist eine gute Gelegenheit, ein wichtiges Signal zu setzen", sagen die beiden Gemeinderätinnen.

Ein Vorschlag, der von den Neos unterstützt wird.

Jeder kann Vorschläge machen

Jeder Linzer, der Vorschläge hat, welche weiblichen oder männlichen Persönlichkeiten (am besten mit Linz-Bezug) via Straßenbezeichnung in der Landeshauptstadt verewigt werden sollten, kann diese beim Linzer Stadtarchiv deponieren.

Etliche Vorschläge liegen dort bereits. Und auch da sind, wie auf dem Linzer Stadtplan, mehr Männer- als Frauennamen zu finden.

