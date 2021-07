Mehr Daten, besserer Hitzeschutz

Wenn es heißer wird, dann spürt dies vor allem die Bevölkerung in den Städten. In den heißen Tagen und Nächten bzw. bei Hitzewellen zeigt sich, dass das Stadtklima ein komplexes System ist. Mit einer Wetterstation für Lufttemperatur und Luftfeuchte auf dem Hauptplatz wird ein erster Schritt gesetzt. Ab dem kommenden Jahr soll dann ein flächendeckendes Mikroklima-Messnetz die Stadt Linz mit Messdaten bei der Klimaanpassung unterstützen.

Dies bildet die Basis für so genannte Verwundbarkeitsstudien, die für jeden einzelnen Stadtteil erstellt werden können. Daraus wird dann ersichtlich, in welchen Gebieten von Linz hoher Handlungsbedarf besteht, so Umweltstadtträtin Eva Schobesberger (Grüne). Dabei werden neben der Hitzeentwicklung auch Faktoren wie die Altersentwicklung der jeweiligen Wohnbevölkerung sowie die Bevölkerungsdichte mit einberechnet.

Ende dieses Jahres soll dann ein umfassender Prozess der Stadt gestartet werden, bei dem auch die Bürger u.a. Handlungsempfehlungen aus der Sicht der Beteiligten ausarbeiten sollen.

Im Klimawandelanpassungskonzept gibt es neben den zehn strategischen Zielen und auch 144 Handlungsempfehlungen, um die Auswirkungen des Klimawandels zu lindern.