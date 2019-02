Mehr als hundert Unternehmen warben um die Gunst von Nachwuchstechnikern

LINZ. An der HTL Paul-Hahn-Straße in Linz fand gestern die alljährliche Firmenmesse statt.

Reges Interesse herrscht sowohl vonseiten der Schüler als auch der Firmen. Bild: Alexander Schwarzl

Siemens, voestalpine, die Energie AG – alles, was in Oberösterreich in der Technologiebranche Rang und Namen hat, fand sich am Mittwoch in der HTL Paul-Hahn-Straße in Linz ein. Der Grund: An diesem Tag fand in der Schule die alljährliche Firmenmesse statt. Über 100 Unternehmen waren vertreten mit dem Ziel, Schüler für sich zu begeistern. Auch Hochschulen wie die Johannes-Kepler-Universität und die FH Oberösterreich waren zugegen.

Und sie stießen auf reges Interesse. "Ich habe mir schon zwei Unternehmen angeschaut, die mir gefallen haben", sagt Julian Hahn. "Eines beschäftigt sich mit Automatisierungstechnik, das zweite vermittelt seine Ingenieure zu verschiedenen Projekten. Das finde ich super, weil man unterschiedliche Dinge zu sehen kriegt, und das will man doch, wenn man jung ist."

"Enormer Bedarf"

Der 19-Jährige, der in die fünfte Klasse geht und heuer maturieren wird, hat sich entschieden, dass er nach seinem Abschluss arbeiten gehen möchte. Seine Schulkollegen Sophie Achathaler (18) und Jakob Haindl (18) dagegen wollen nach der Matura studieren, möchten aber nebenbei arbeiten. "Ich finde es gut, einen Überblick zu gewinnen, was es alles gibt in Oberösterreich", sagt Sophie Achathaler. "Die großen Firmen kennt man ja, aber es gibt so viele kleinere, die auch interessante Jobs anbieten."

Außerdem sei es kein schlechtes Gefühl zu sehen, wie viele Unternehmen Techniker suchen, sagt Jakob Haindl: "Ich finde es extrem beruhigend zu wissen, dass ich mir wahrscheinlich nicht so schwer tun werde, später einen Job zu finden. Das ist eigentlich ein Luxus für uns."

Die Firmenmesse in der HTL feiert heuer bereits ihr zehntes Jubiläum, die Anzahl der präsenten Betriebe ist beinahe jährlich gestiegen. "Heuer haben wir zum ersten Mal die Grenze von hundert Unternehmen durchbrochen", sagt Harald Janovsky, Abteilungsvorstand für Mechatronik und Wirtschaftsingenieure. Der Grund sei der enorme Bedarf an Technikern, der derzeit am Markt herrsche: "Um ihn zu decken, bräuchte es um ein Drittel mehr HTL-Ingenieure, als vorhanden sind." Das veranlasse Betriebe dazu, Zeit und Geld in die Hand zu nehmen, um aktiv auf die Schüler zuzugehen.

Erfolgreiche Werbung

"Wir nutzen die Chance, sie sozusagen an ihrem Arbeitsplatz zu erreichen", sagt Carolin Dieckhoff und lacht. Sie vertritt die Firma B&R Industrial Automation mit Sitz in Eggelsberg. Die Schüler erlebe sie als interessiert und aufgeschlossen. Das Innviertler Unternehmen hat bereits mehrmals an der Messe teilgenommen – mit Erfolg: Einige Mitarbeiter, die neben dem Studium bei B&R beschäftigt sind, wurden hier angeworben.

Einzelfall sei das keiner, sagt Janovsky: "Im Vorjahr hatten wir zehnjähriges Maturajubiläum einer Abschlussklasse aus 2008. Einer der Schüler hat erzählt, dass er bei einem Unternehmen, das er bei der Firmenmesse kennengelernt hat, Karriere gemacht hat."

