Mehr als 10.000 Besucher kamen in den vergangenen beiden Jahren zum Wirtshausfestival Felix an den Traunsee, den schon die alten Römer "glücklicher See" ("Lacus Felix) nannten. Dank des großen Erfolgs wurde das von den OÖN präsentierte "Kulinarik-Hochfest" des Salzkammerguts nun auf vier Wochen verlängert und findet heuer von 27. März bis 27. April rund um den Traunsee und erstmals auch im Almtal statt.