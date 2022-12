Mehr als 2000 Menschen wollen "dringend" eine GWG-Wohnung

Ein Drittel mehr Anmeldungen als noch 2021 verzeichnet die städtische Wohnungsgesellschaft GWG. Konkret sind 4168 Menschen als aktiv wohnungssuchend gemeldet, während es im Corona-Jahr 2021 nur knapp 3000 waren. Bei mehr als 2000 ist es sogar dringend, meist wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen, Hausstandgründungen sowie Scheidungen bzw. Trennungen. Vor allem letztere spielen seit der Corona-Zeit eine größere Rolle, berichten die beiden GWG-Geschäftsführer Nikolaus Stadler und Wolfgang Pfeil.

Bevölkerungswachstum und Krise der Bauwirtschaft wirken sich aus

Neben diesen dringlichen Fällen hat die hohe Nachfrage mehrere weitere Gründe: Zum einen wächst Linz weiter, wenn auch mit 1000 Personen pro Jahr etwas moderater als in den letzten zehn Jahren. Zum anderen ist so mancher Traum vom Einfamilienhaus am Land durch die aktuelle Krise mit Inflation und Zinsanstieg geplatzt und die Nachfrage nach einer geförderten Mietwohnung dadurch gestiegen. Und nicht zuletzt führt die GWG den Zuwachs auf die vereinfachten Möglichkeiten zur Online-Anmeldung zurück. „Das bedeutet für uns eine zusätzliche Herausforderung, weil es auch darum geht, den Menschen in einer Zeit steigender Preise nicht nur hochqualitativen, sondern auch weiterhin leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen", sagt GWG-Aufsichtsratsvorsitzender Stadtrat Dietmar Prammer (SP).

Zwei Drittel wollen Mietwohnung

Die meisten Interessenten, fast zwei Drittel, möchten eine Mietwohnung, mehr als ein Viertel Mietkauf und ein Achtel eine Eigentumswohnung. Im Durchschnitt muss man derzeit ein Jahr und sieben Monate auf eine GWG-Wohnung warten. 2021 wurden insgesamt 1526 Wohnungen neu vergeben, die meisten davon in Urfahr (433), gefolgt von der Inneren Stadt (255) und dem Franckviertel (221). Neubauwohnungen waren nicht darunter. Erst heuer wurden wieder neu erreichte Wohnungen vergeben, konkret 226, davon betrafen alleine 63 das Projekt "Wohnen am Weidingerbach", 71 ein Wohnprojekt an der Zeppelinstraße und 92 Wohneinheiten die 3. Etappe der Auhirschgasse in Pichling. Heuer hat die GWG 49 Millionen Euro in Sanierungen und Neubauprojekte investiert, im kommenden Jahr sind 44 Millionen geplant.

"Sozialplan" für zwei Wohnhäuser im Gemeinderat

Nicht betroffen sind vorerst zwei Wohnanlagen in der Waldeggstraße und der Freistädterstraße. Wie berichtet, sorgen kolportierte Abrisspläne der Substandardwohnungen für Diskussionen. Heute wird der Gemeinderat einen Sozialplan für die Bewohner nach Vorbild der Wohnanlage Wimhölzl-Hinterland beschließen - ein "Vorratsbeschluss" für den Fall eines Abrisses, wie Prammer sagt. Der dürfte durchaus wahrscheinlich sein. So hat die GWG gestern ein Sachverständigengutachten zu den beiden Häusern vorgelegt. Demnach sei "sowohl die technische als auch die wirtschaftliche Nutzungsdauer" der Gebäude bei weitem überschritten. Eine wirtschaftliche Revitalisierung sei trotz Finanzierung mit Sanierungsförderung des Landes und mit GWG-Eigenmitteln nicht zielführend.

Autor Christian Diabl