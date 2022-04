Mehr als 1500 Anmeldungen für 3-Brückenlauf

2020 Corona-bedingt abgesagt, im vergangenen Jahr nur virtuell möglich, werden heuer wieder viele Bewegungshungrige die sechs Kilometer lange Strecke über die Nibelungenbrücke, Eisenbahnbrücke und Voestbrücke in Angriff nehmen können. Bis gestern hatten sich schon mehr als 1500 Aktive für den Traditionslauf, der um 15 Uhr startet, angemeldet.

"Die finalen Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, mit den Anmeldezahlen sind wir sehr zufrieden, jetzt muss sich am Samstag nur noch das Wetter von seiner besten Seite zeigen", sagt Kultur-Hof-Geschäftsführer Wolfgang Pfeiffer. Auch die Resonanz der Schulen und Firmen könne sich sehen lassen.

Anmeldungen sind bis Freitag unter www.3-brueckenlauf.at, Nachnennungen am Samstag von 10 bis 13 Uhr direkt im Kultur Hof in der Ludlgasse möglich.

Busse werden umgeleitet

An der Unteren Donaulände wird für den Start um 15 Uhr der Verkehr kurz angehalten, zudem sind einige öffentliche Verkehrsmittel vom 3-Brückenlauf betroffen. So werden die Buslinien 12 und 25 zwischen Karlhof und Parkbad von etwa 15 bis ca. 16 Uhr unterbrochen. Die Linie 27 fährt in der Zeit des Laufes eine geänderte Linienführung und die Linie 26 wird kurz angehalten.