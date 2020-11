Mehr als 1000 Corona-Infizierte in Linz

"Die Linzer Stadtverwaltung steht an diesem Wochenende vor der größten Herausforderung seit Ausbruch der Corona-Pandemie", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP). Wie ernst die Lage mittlerweile ist, verdeutlichen die aktuellen Zahlen. Mit Stand gestern Mittag waren 1172 Linzerinnen und Linzer mit Corona infiziert. Das sind so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie im März dieses Jahres. 142 Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden, 19 brauchen sogar intensivmedizinische Betreuung.

Angesichts der noch nie dagewesenen Zuwachsrate von 895 neuen Fällen innerhalb von einer Woche müsse die gesamte Bevölkerung der Landeshauptstadt "zu einem Kraftakt ansetzen, um diese Zahlen zu drücken".

"Kontakte reduzieren!"

Lugers Appell an die Linzerinnen und Linzer ist klar und unmissverständlich: "Nehmen Sie die Maßnahmen der Bundesregierung ernst und reduzieren Sie Kontakte zu anderen Menschen so weit wie möglich." Nur so sei es möglich, die Situation wieder in den Griff zu bekommen und in weiterer Folge allen ein Stück Freiheit wieder zurückzugeben.

Wie prekär die Situation in Linz mittlerweile ist, verdeutlicht auch eine andere Kennziffer, die sogenannte Positivrate. Der Anteil positiver Testergebnisse an allen durchgeführten Corona-Testungen gibt laut Luger Grund zur Sorge. In den vergangenen sieben Tagen wies jede dritte Testung (34 Prozent) eine Coronavirus-Infektion nach – in der Vorwoche lag dieser Wert noch bei 19 Prozent.

Für das Wochenende erwarten die Experten der Stadt einen weiteren massiven Anstieg an Neuinfektionen mit bis zu 200 neuen Fällen pro Tag. Um der Pandemie zu begegnen, wird das Personal im Contact-Tracing noch einmal aufgestockt. Zu den bereits 60 neuen Freiwilligen sowie den 28 Magistratsmitarbeitern aus anderen Geschäftsbereichen kommen am Montag 15 zusätzliche Mitarbeiter. So soll das Contact-Tracing auch angesichts der derzeitigen Höchstwerte sichergestellt werden, so Bürgermeister Luger.

Zwischen all den negativen Meldungen gibt es auch Erfreuliches. So gab es bei der Kontrolle der Sperrstundenregelung durch das Linzer Stadtpolizeikommando in Zusammenarbeit mit der Stadt keine einzige Anzeige. Für Luger hat dies auch damit zu tun, dass die Stadt in den Wochen zuvor, wie berichtet, mehrere Nachtlokale wegen Verstößen gegen die Sperrstunde behördlich geschlossen hatte.

Untersagt wurden von Magistrat und Polizei zwei für gestern angemeldete Demonstrationen. Eine dritte konnte aus rechtlichen Gründen nicht untersagt werden, aber Gesundheitsamt und Polizei hatten eine genaues Auge auf die Protestveranstaltung für bis zu 200 Teilnehmer.

Luger hatte dafür kein Verständnis: "Angesichts der Rekordwerte an Neuinfektionen ist es für mich trotz größtem Verständnis für Demonstrations- und Meinungsfreiheit derzeit höchst unangebracht und verantwortungslos, diese Demonstrationen durchzuführen."

