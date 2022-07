McDonald´s-Filiale an der Unionkreuzung öffnet nicht mehr

Seit 1. Juni werden in der Filiale keine Burger mehr gebraten. Eine Sprecherin des Konzerns begründete die dauerhafte Schließung des Standortes auf Nachfrage der OÖN mit stagnierenden Gästezahlen und einem "fehlenden Wachstumspotential". Die Mitarbeiter können jedoch in anderen Filialen in Linz weiterarbeiten, versichert Jessica Schreckenfuchs-Vallant. Die Burgerkette werde nun eine "Modernisierungsoffensive" anderer Filialen in der Landeshauptstadt starten. Bis wann diese abgeschlossen sein soll, wurde auf Nachfrage nicht mitgeteilt.

Der McDonald`s an der Unionkreuzung war bei Fast Food-Freunden in Linz wegen des Retrochics sehr bekannt und beliebt. Im November 1996 wurde er eröffnet und erst 2014 umgebaut - letzteres führte jedoch nicht zum gewünschten Wachstum der Besucherzahlen. Etwa die Standorte in der Bürgerstraße, am Taubenmarkt und in der Lentia City sollen dieses nun bringen.