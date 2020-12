Massentests: Stadt Linz sucht noch Helfer

Führungskräfte im Linzer Magistrat in diesen Tagen zu erreichen, ist nicht einfach. "Die haben eine Besprechung nach der anderen und schwirren aus, um vor Ort noch letzte Details abzuklären", sagt Bürgermeister und Krisenstabschef Klaus Luger (SP).

Denn am Wochenende geht es mit den Corona-Massentests los. Wobei der erste Teil, die Testung der Pädagogen, noch die einfachere Übung ist. 1400 Lehrer wohnen in Linz, 3000 unterrichten in der Landeshauptstadt. Eine überschaubare Herausforderung im Vergleich zu dem, was von 11. bis 14. Dezember geplant ist. Da soll die Bevölkerung via Schnelltest auf eine Corona-Infektion getestet werden. Luger rechnet mit rund 90.000 Tests, als gut 22.000 an jedem Tag. An acht von insgesamt elf Standorten (siehe Kasten) wird täglich zwölf Stunden lang, von 7 bis 19 Uhr, getestet, an drei (Design-Center, Volkshaus Dornach und Mittelschule Kleinmünchen) von 7 bis 17 Uhr. Sie sperren früher zu, damit hier abends in Ruhe jene Personen ein zweites Mal getestet werden können, deren erster Test ein positives Ergebnis gebracht hat.

Um die Herausforderung stemmen zu können, werden 500 Magistratsmitarbeiter zum Dienst verpflichtet. "Den medizinischen Part", also die Testabnahme, würden ausgebildete Sanitäter von Rotem Kreuz und Arbeitersamariterbund übernehmen, von denen sich sehr viele freiwillig gemeldet hätten. Für Ordnerdienst und Unterstützung bei der Dateneingabe würden noch Freiwillige gesucht. "Wahrscheinlich werden wir Ende der Woche einen Appell starten", sagt Luger. Fix sei, dass alle Bürger innerhalb von zwei Stunden via Anruf oder SMS ihr Ergebnis erfahren sollen.

Hier wird getestet

An elf Standorten werden die Corona-Massentests abgewickelt: DesignCenter, TipsArena, Tabakfabrik, Volkshaus Dornach, Volkshaus Harbach, Volkshaus Bindermichl, Korefschule, Mittelschule Kleinmünchen, Rennerschule, SolarCity und Hüttnerschule. An jedem Standort wird es mehrere Teststraßen (Reihen zum Anstellen) geben.

Artikel von Anneliese Edlinger Lokalredakteurin Linz a.edlinger@nachrichten.at