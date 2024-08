Martin Hajart will die Linzer SPÖ herausfordern

Martin Hajart will ein Bürgermeister neuen Stils werden.

Nun steht auch der ÖVP-Kandidat bei der Linzer Bürgermeisterwahl offiziell fest. Der Stadtparteivorstand hat gestern wenig überraschend Vizebürgermeister Martin Hajart einstimmig nominiert. Hajart verspricht einen neuen Stil im Linzer Rathaus. "Ich werde dieses Amt nicht als ÖVPler antreten, sondern ein Bürgermeister für alle Linzer sein", sagt er heute bei einer Pressekonferenz. Er wolle pragmatische Politik für Linz machen, die Ideologie solle dabei keine Rolle spielen, nach dem Motto: "Nicht links, nicht rechts - voran".

Mit der SPÖ und dem noch amtierenden Bürgermeister Klaus Luger geht Hajart hart ins Gericht. Die Partei hätte seit 80 Jahren in Magistrat und Unternehmensgruppe einen Machtapparat aufgebaut, der offenkundig auch missbraucht wurde, spielt Hajart auf die LIVA-Affäre an. "Freunderlwirtschaft und Machtmissbrauch finden ab heute ein Ende", sagt Hajart.

Hajart fordert Sonderkontrollausschuss

Hajart fordert einen Sonderkontrollausschuss, um die Aufklärung in der LIVA-Affäre voranzutreiben. "Es gibt noch viele dubiose Facetten, die aufgeklärt werden müssen", so Hajart. Konkret meint er die Umstände und Kosten der beiden Gutachten, die Luger in der Causa beauftragt hat sowie den PR-Berater, den der Bürgermeister zu Rate gezogen hat.

Hörzing soll für Transparenz sorgen

Von Karin Hörzing, die ab 2. September die Amtsgeschäfte interimistisch führen wird, verlangt Hajart volle Transparenz. Zivilrechtliche Ansprüche gegenüber allen Beteiligten sollten geltend gemacht werden. Zudem fordert Hajart stärkere Kontrollrechte in den ausgelagerten Gesellschaften. Ob und wie er die Strukturen reformieren will, lässt Hajart noch offen.

Wahltermin im Dezember

Wählen will die ÖVP so früh wie möglich. Angesichts der Fristenläufe wäre das der 1. Dezember, die zu erwartende Stichwahl würde somit am 15. Dezember stattfinden. Dadurch erspare man sich einen langen Wahlkampf, der sich über die Weihnachtsfeiertage bis ins Jahr 2025 ziehe.

Hajarts Leistungsbilanz

Seine eigene bisherige Regierungsbilanz lobt Hajart. "Ich habe einen neuen, klaren Weg in Richtung Mobilitätswende eingeleitet, unkonventionelle Wege eingeschlagen und zahlreiche Projekte auf Schiene gebracht." Als Beispiele nennt Hajart die großen Öffi-Projekte wie die Stadtbahn, die Fahrradstrategie, den Masterplan Gehen sowie den vom Durchzugsverkehr befreiten Hauptplatz.

Wichtige Zukunftsthemen sind laut Hajart der demographischen Wandel, Linz als Kinder- und Familienstadt, Wirtschaft und Arbeit, Zuwanderung und Integration sowie eine moderne Verwaltung.

Die nächsten Wochen will Hajart für Gespräche mit Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen nutzen.

