Weißes Hemd, schwarze Hose, lässige Freizeitschuhe: Schon optisch repräsentiert der 39-jährige Hajart einen anderen Typ Politiker. Der will er auch sein. Er will den Menschen zuhören, sich Dinge anschauen, sich ein Bild davon machen und dann handeln. Im Team mit seinen Mitstreitern. Das Miteinander kehrte der neue Mann an der VP-Spitze in der Stadt während seiner 22-minütigen Rede beim Parteitag im Lentos immer wieder hervor. Und erntete am Ende viel Applaus.