Markus Kullmann wird neuer Stadtrat in Ansfelden

Parteichef der ÖVP Ansfelden ist Markus Kullmann schon seit März 2022, nun zieht er auch in die Stadtregierung ein. Der 45-Jährige Unternehmer übernimmt die Agenden Wirtschaft, Tourismus und Landwirtschaft von Andrea Hettich.

Der Wechsel wird in der Gemeinderatssitzung am 13. Februar offiziell vollzogen. Hettich war über ein Jahrzehnt eine zentrale Figur in der Stadtpolitik und auch für die Sozialagenden verantwortlich.

Dialog mit den Bürgern

Kullmann hat bislang Initiativen zum Austausch mit der Bevölkerung wie die "Zukunftsbox" und die "Zuhören-Tour" gesetzt und Ideen für eine positive Entwicklung Ansfeldens gesammelt. Als Stadtrat will er sich für eine engere Vernetzung der ansässigen Unternehmen, eine Verbesserung der Infrastruktur und die Förderung regionaler landwirtschaftlicher Produkte einsetzen. "Mir ist wichtig, dass wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, der Wirtschaft und den Landwirten an einer erfolgreichen Zukunft arbeiten“, so Kullmann weiter", sagt Kullmann.

