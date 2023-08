Mariendom: Am 7. August starten Arbeiten für neuen Begegnungsraum

So soll der neue Begegnungsraum aussehen.

Beim Linzer Mariendom stehen die Zeichen auf Veränderung: Am 7. August sollen die Bauarbeiten für den neuen Willkommens- und Begegnungsraum starten. Das rund 120 Quadratmeter große Ensemble löst (wie berichtet) das bisherige Domcenter ab.

Mehr zum Thema Linz Der Mariendom bekommt einen Zubau LINZ. Vom Gestaltungsbeirat gab es heute Vormittag grünes Licht für den geplanten neuen Willkommensraum. Der Mariendom bekommt einen Zubau

Der Raum, der als eine Art Zubau zum Dom gestaltet ist, öffnet sich ebenerdig und barrierefrei Richtung Domplatz. Er soll einerseits als Informationsdrehscheibe eine wichtige Anlaufstelle für Besucher sein und als Treffpunkt für Domführungen, als Kartenverkaufsstelle und als Empfangsbereich für Veranstaltungen dienen. Andererseits soll er auch ein Ort der Begegnung und des Dialogs sein und zur Diskussion kirchlicher und gesellschaftlicher Zukunftsthemen einladen. Die offizielle Eröffnung soll am Festwochenende anlässlich „100 Jahre Mariendom“ von 26. bis 28. April 2024 stattfinden.

Der Blick ins Innere des Zubaus Bild: Peter Haimerl Architektur

Der neue Raum und die damit verbundene neue Zugangssituation zum Dom bietet für die Verantwortlichen zudem die Chance, wichtige Inhalte zu den sakralen, liturgischen, pastoralen und (bau-)kulturellen Dimensionen des Mariendoms in analoger, aber auch digitaler Form zu vermitteln. „Unser Ziel ist es, Interessierten nicht nur eine zeitgemäße Art der Raum- und Objektpräsentation, sondern durch die Schaffung von virtuellen Erlebnissen auch einen echten Mehrwert zu bieten“, sagt Dombaumeister Michael Hager. „Besondere Objekte wie beispielsweise der Domschatz mit dem berühmten Blümelhuber-Schlüssel, die derzeit aus konservatorischen Gründen für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, können dann orts- und zeitunabhängig, barrierefrei und vielschichtig präsentiert werden.“

Die digitale Vermittlung - ein erster Schritt in diese Richtung wurde bereits mit der digitalen Krippe gesetzt - biete den Besuchern Einblicke in kunsthistorisches Erbe und erhöhe damit national und international die Sichtbarkeit der Kirche. Speziell für jüngere Zielgruppen entstehe dadurch ein neuartiger, lebendiger Zugang zu einem historischen Bauwerk, aber auch allgemein zu Kunst, Kultur und Religion.

Dombaumeister Michael Hager und Projektmitarbeiterin Katrin Spindler sichten und katalogisieren historische Dokumente. Bild: Diözese Linz/Johannes Kienberger

Das notwendige Digitalisierungskonzept wird in Kooperation mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, dem Ars Electronica Center und dem Bundesdenkmalamt umgesetzt. In einem ersten Schritt werden derzeit historische Originaldokumente, wie beispielsweise Pläne von Dombaumeister Vincenz Statz aus dem Jahr 1866, erste Skizzen zur Gestaltung der Gemäldefenster aus dem Kapellenkranz oder auch Korrespondenz aus der Zeit des Dombaus gesichtet, kategorisiert, mit Hilfe von Metadaten in eine Datenbank katalogisiert und mittels Hightech-Scanverfahren bildgebend verarbeitet.

„Der Mariendom verfügt über eines der größten vollständig erhaltenen Planarchive von Sakralbauten weltweit. Das ist eine Besonderheit und ein echter Schatz, den wir als kulturelles Erbe für unsere Nachwelt erhalten müssen“, sagt Hager.

