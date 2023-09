Marianne-von-Willemer-Preis geht an Barbara Rieger

Der mit 3600 Euro dotierte "Marianne von Willemer – Frauen.Literatur.Preis" der Stadt Linz geht heuer an Barbara Rieger. Die in Mühldorf lebende Autorin erhält die Auszeichnung für ihren Roman "Eskalationsstufen".

Entschieden hat das eine dreiköpfige Fachjury bestehend aus Petra-Maria Dallinger (Direktorin Adalbert-Stifter-Institut des Landes OÖ), Sabine Weißensteiner (Geschäftsführerin Buchhandlung Fürstelberger) und Claudia Romeder (Verlagsleiterin Residenz Verlag, Wien).

Große Bandbreite

Insgesamt 48 Werke wurden eingereicht, die Jury entschied sich einstimmig für Rieger. "Der Romanauszug ,Eskalationsstufen‘ adressiert eine große Bandbreite an Themen: dysfunktionale Familie, Gewalterfahrung, Abhängigkeitsverhältnisse. Die Autorin schafft es, die thematische Komplexität sprachlich sehr gut zu lösen. Dieses Können ermöglicht es Lesern, zur Ich-erzählenden-Person unterschiedliche – teils auch ambivalente – Beziehungen aufzubauen. Der Text entfaltet in seinem schnellen Erzählen eine Sogwirkung", heißt es in der Begründung.

Die Stadt Linz stiftet den Preis im Gedenken an die aus Linz stammende Autorin Marianne von Willemer. Auf den "Preis für digitale Medien" in den geraden Jahren folgt in den ungeraden Jahren – so auch heuer – ein "Frauen.Literatur.Preis". Die Preisverleihung findet am 12. Oktober, um 19 Uhr, im Alten Rathaus statt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.