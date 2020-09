Mann wegen 20 Euro niedergeschlagen

Gegen 4.15 Uhr sprach der unbekannte Täter einen 51-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach am Hauptbahnhof beim sogenannten "Kärntnerauge" an, ihm seine Bankomatkarte zu geben. Dies verneinte der 51-Jährige und folgte den Aufforderungen des Unbekannten in die Tiefgarage mitzugehen.

Plötzlich schlug der unbekannte Täter den 51-Jährigen wortlos nieder und raubte ihm 20 Euro Bargeld. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung, der 51-Jährige musste in das Krankenhaus eingeliefert werden, wie die Polizei berichtet. Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter. Telefonnummer der Polizeiinspektion Hauptbahnhof: 059 133 / 4583-100.

