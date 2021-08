Theateraufführung gestört: 33-Jähriger verhaftet

Linzer Polizisten mussten am Dienstagabend gegen einen 33-Jährigen Mann einschreiten, da dieser die Ordnung bei einer Theateraufführung in der Stadt Linz erheblich störte. Der Mann aus dem Bezirk Linz-Land stand im Eingangsbereich und belästigte dort lautstark einen Gast. Er hatte einen Aschenbecher in der Hand und fuchtelte mit diesem herum.

Der Polizei gegenüber verhielt sich der 33-Jährige äußerst aggressiv. Schlussendlich musste der Mann festgenommen und fixiert werden. Im Zuge der Festnahme und der Fahrt in das Anhaltezentrum verletzte er noch zwei Polizisten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde der 33-Jährige in die Justizanstalt Linz gebracht.