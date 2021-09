Mann raubte nach der Fahrt Taxilenker aus

Doch zuvor ließ er sich noch von Wien nach Traun fahren. Gegen 4.30 Uhr kam das Taxi am Trauner Hauptplatz an. Plötzlich schlug der Mann dem Fahrer ins Gesicht und griff nach seiner Geldtasche. Er nahm Bargeld, weniger als 100 Euro, heraus und floh. Der Taxler verfolgte ihn, beim Streit verlor der Täter einen Teil des Geldes. Der Unbekannte ist 1,90 m groß, 25 bis 35 Jahre alt, und hat blonde kurze Haare. Hinweise an die Polizei Traun: 059133/4130.