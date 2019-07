Mann in Linzer Altstadt mit Messer attackiert und verletzt

Ein 37-Jähriger aus Linz wurde am späten Samstagabend gegen 23:30 Uhr vor einem Lokal in der Hahnengasse von zwei Männern angesprochen und nach Zigaretten gefragt. Plötzlich zückte ein Täter ein Messer und stach damit mehrmals Richtung Oberkörper des 37-Jährigen. Dabei erlitt der Mann eine etwa zehn Zentimeter lange Schnittverletzung am rechten Unterarm.

Die Täter flüchteten zu Fuß Richtung Schlossberg. Das Opfer ist anschließend nach Hause zu seiner Lebensgefährtin, die Polizei wurde erst am Sonntag gegen 9:45 Uhr informiert. Nach der Erstversorgung wurde der 37-Jährige um 10:15 Uhr in den Med Campus III in Linz gebracht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz-Kleinmünchen unter 059133/4585.

