Mann im Schillerpark mit Messer bedroht - Zeugenaufruf

Die gesuchten Männer - sie waren zwischen 25 und 30 Jahre alt - hatten ihr Opfer gegen 2.45 Uhr angesprochen. Der Mühlviertler, der auf einer Parkbank saß, sollte den beiden Geld geben. Gleichzeitig setzten die Täter dem 35-Jährigen ein Butterfly-Messer am Hals an.

Weil der Mann kein Geld dabei hatte, bot er ihnen zwei Packungen Zigaretten an. Mit dieser Beute flüchteten die Unbekannten und gingen "schnell in den Schillerpark", so die Polizei.

Laut Opfer sahen die Täter südländisch aus. Beide trugen Jeans, einer von ihnen ein gelbes Hemd. Das Stadtpolizeikommando Linz bittet um Hinweise unter 0 59133 45 3333.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.