Mann hat Minderjährige mit Drogen versorgt und zwei Süchtige geheiratet

Der 34-jährige Afghane wurde am Montag in seiner Wohnung in Linz festgenommen. Bei der Hausdurchsuchung wurde eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Der Mann stehe laut Polizei im Verdacht, mehrere Subverteiler mit Marihuana beliefert zu haben und auch minderjährigen Mädchen Crystal Meth überlassen zu haben. Laut Angaben der Polizei habe der Mann auch ein minderjähriges drogenabhängiges Mädchen, ohne das Wissen der Elter geheiratet und auch eine weitere Süchtige nach islamischem Recht in einer Moschee zur Frau genommen. Momentan werde dem Mann der Handel mit Marihuana und etwa 90 Gramm Crystal Meth angelastet. Er habe sich bei der Einvernahme unkooperativ verhalten und wurde am Dienstag in die Justizanstalt Linz gebracht.

