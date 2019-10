Mann fuhr mit Hebebühne in Stromleitung

Der Mann führte nach Angaben der Polizei alleine Reparaturarbeiten an einer Hebebühne durch. Dafür fuhr er mit dem Ausleger hoch, um den Hydraulikdruck zu überprüfen. Der hochgeklappte Deckel dürfte ihm jedoch die sicht verperrt haben, sodass er nicht sah, dass die Hebebühne in Kontakt mit der darüberführenden Stromleitung kam. Der Mann erlitt einen Stromschlag und wurde dadurch leicht verletzt. In der Umgebung kam es zu einer großflächigen Stromabschaltung.

