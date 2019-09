Mann flüchtete in Linz bei Verkehrskontrolle

Am frühen Morgen hielt die Linzer Polizei einen 23-Jährigen zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle an. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht Zulassungsbesitzer des Autos ist. Außerdem gab der 23-jährige den Beamten eine bosnische ID-Card und erklärte, dass das sein Führerschein sei. Während die Polizisten seine Angaben überprüften ergriff der junge Mann zu Fuß die Flucht und rannte in den Linzer Volksgarten. Die Polizei leitete nach eigenen Angaben sofort eine Fahndung ein, die bisher jedoch negativ verlief. Bei der Durchsuchung des Wagens stellte die Polizei zudem ein Säckchen mit bisher unbekannter kristalliner Substanz sicher. Der Zulassungsbesitzer des Autos wurde telefonisch informiert. Er gab an, nichts davon gewusst zu haben, dass der 23-Jährige mit dem Auto unterwegs war, da es eigentlich in einer Werkstatt stehen solle.

