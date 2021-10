Manfred Baumberger, SPÖ

1Ich stehe für eine aufrichtige und geradlinige Politik. Für mich ist es wichtig, nur das anzukündigen, was auch gehalten werden kann. Alles andere sorgt für Enttäuschungen.

2In den letzten Jahren haben wir das Angebot an Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen verbessert, leistbaren Wohnbau vorangetrieben und für mehr Lebensqualität in Ansfelden gesorgt – Stichworte Motorikpark, Spielplätze und Freibadsanierung. Besonderes Augenmerk lege ich auf zusätzliche gute Arbeitsplätze "vor der Haustür". Diese sind die Basis für Wohlstand bei den Menschen und halten das Stadtbudget gesund. Auch wichtig ist mir, für Möglichkeiten zu sorgen, sich in Ansfelden Wohneigentum zu schaffen. Dabei stehe ich für sinnvolle Stadtplanung und Schutz von Grünräumen.

3Ich sehe große Verbesserungsmöglichkeiten beim Thema Jugend und Vereine. Hier ist in den letzten Jahren vom politischen Mitbewerber das Gestaltungspotenzial nicht genutzt worden.

4Meine Haltung ist: Jetzt investieren! Sparen bedeutet für mich, Leistungen zu kürzen oder Gebühren und Steuern zu erhöhen. Das lehne ich ab! Wir kommen nur durch Investitionen wie in Kinderbildungseinrichtungen, Schulen und Mobilität aus der Krise.

5Ich bedanke mich bei meinen tollen Mitarbeitern, die die Stadt in den letzten Jahren vorbildlich am Laufen gehalten und mich als Bürgermeister bei den Projekten unterstützt haben. Auch in Zukunft werde ich mich für ein liebens- und lebenswertes Ansfelden einsetzen.