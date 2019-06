Manege frei fürs Jubiläum

Ende Mai haben sie sich bei "Dance Star" in Porec (Kroatien) auf internationaler Bühne behauptet, bei einem der größten Tanzbewerbe Europas. Am Samstag feiern die Tänzerinnen und Tänzer von TopMoves ihr 15-jähriges Jubiläum – und liefern gleich selbst das Programm dazu. "The Greatest Show" nennt sich die Veranstaltung, die um 18.30 Uhr im Ursulinenhof beginnt. Gezeigt wird ein Zirkus der besonderen Art, in der Manege eröffnet sich ein bunter Mix aus vielen Stilen von Hip-Hop über Breaking und Ballett bis zum Musical.

Karten sind bei TopMoves in der Dametzstraße 7 erhältlich sowie an der Abendkasse. Informationen unter www.topmoves.at

