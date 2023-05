Mandel-Mutter oder Mäci-Papa?

Sie dominieren die sozialen Medien und erregen die Gemüter: "Almond Moms", also Mandel-Mütter. Entstanden ist dieser Begriff, als Yolanda Hadid, Mama der jetzigen Supermodels Gigi und Bella Hadid, vor einigen Jahren (und bevor die Töchter berühmt waren) in einer Reality-Serie dabei gefilmt wurde, als sie der körperlich geschwächten Gigi den Ratschlag gab, einfach ein paar Mandeln gut durchzukauen.

Die Szene, wo sie der Tochter den Kuchen bei der eigenen Abschlussfeier immer noch kleiner schneidet, bis nur noch ein Bissen übrig ist, hat sich ebenso eingeprägt wie der Ratschlag, die Tochter möge doch nicht länger Volleyball spielen, weil sie dadurch zu breite Schultern bekomme.

"Almond Moms", also Mütter, die sich übermäßig um Diäten und Äußeres der Töchter kümmern, sind damit eine weitere abschreckende Kategorie der Mütterversagerinnen und reihen sich ein neben den "Tiger Moms", die alles der Karriere der Kleinen unterordnen und ihren Kindern mit absolutem Drill und Disziplin begegnen, und den "Soccer Moms", also denen, die rein rund um die Freizeitveranstaltungen des Nachwuchses kreisen. Jeder, der schon einmal bei einem Spiel der U8 war, weiß aber: Hierzulande gibt es am Rand des Fußballfeldes lautstarke Reservetrainer, deren Einsatz und Zornesadern nicht größer sein könnten, wenn es um den WM-Titel ginge. "Plärr-Papas" habe ich dennoch noch nicht gehört.

Rabenmutter ist ja bekanntlich ein Ausdruck, den es nur im deutschsprachigen Raum gibt und der noch dazu unschuldige Vögelmütter verunglimpft, sind sie doch anscheinend eh fürsorgliche Nachwuchs-Fütterer. Während sich da immerhin auch schon manche Papas als "Rabenväter" betiteln lassen mussten, fehlt das Pendant zur "Glucke", einem weiteren nicht unbedingt wertschätzenden Begriff für Frauen, die sich zu intensiv um ihren Nachwuchs kümmern, im Sprachgebrauch noch immer. Ich muss zugeben, wenn ich mich umsehe, entdecke ich keine einzige Almond Mom. Mütter, die viele Gedanken in die Ernährung ihrer Kinder stecken, sehr wohl, sogar solche, die es sich antun, jeden Tag das Gemüse in lustige Gesichter zu schnitzen. Kinder sind ja jetzt nicht unbedingt per se dankbar und schon gar nicht für Mütter, die Münder und Augen in Gurkenscheiben basteln. Da schätzen sie es viel mehr, wenn der Papa des Abends draufkommt, dass ihn weder Einkaufen noch Kochen freut und er spontan alle zum Mäci befördert. Immerhin: So werden Helikopter-Eltern endlich einmal positiv wahrgenommen. Denn die kreisen harmonisch zusammen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper