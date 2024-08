Warum der "Hobby Sommer" Anfang 2025 schließen wird

Bernhard Kremsmair führt das Fachgeschäft seit 1992, nächstes Jahr will er in Pension gehen.

Es ist ein klingender Name in der Modellbauszene: Seit mehr als 50 Jahren ist der "Hobby Sommer" eine der wichtigsten Anlaufstellen für Modellbauer und Sammler in der Region. Noch einen Sommer wird es aber nicht geben, denn Bernhard Kremsmair, der das Fachgeschäft seit 1992 führt, wird im kommenden Jahr in Pension gehen – vermutlich nach dem Wintergeschäft. "Ich bin der Einzige, der auch im Winter einen Sommerschlussverkauf machen kann", sagt er mit einem Lächeln.