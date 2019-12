"Man sollte den Jungen vertrauen"

"Das ist mein bisher größter Erfolg. Es war unglaublich, wir waren als Mannschaft zusammengeschweißt." Paul Schmid kommt ins Schwärmen, wenn er über die Eishockey-B-Weltmeisterschaft der Alterskategorie U20 in Minsk spricht. Die dort mit Österreichs Nachwuchs-Nationalteam für viele überraschend eroberte Goldmedaille befindet sich stets in Griffweite – auch jetzt im Kurzurlaub in der Heimat. Der 19-jährige gebürtige Linzer, der im zarten Alter von fünf bei den Black Wings mit der "Puckjagd" begann, hat seinen Lebensmittelpunkt 2017 nach Norwegen verlagert. Genauer gesagt in die knapp 55.000 Einwohner zählende Kommune Skien, die Hauptstadt von Telemark.

Ein Trainer legte Schmid die Schiene – just zu einem Zeitpunkt, als der Junior harte Zeiten durchlebte. Ein Knochenmarködem im Sitzbein hatte den talentierten Stürmer zu einer einjährigen Pause gezwungen. "Ich habe mich in Linz nicht mehr hinausgesehen und wollte diese Herausforderung annehmen." Paul hat seinen Schritt nie bereut, aktuell spielt er in der U21 von Skien IKH.

Auf dem Weg nach Amerika?

In der Akademie, in der er im Juni 2020 maturieren wird, fühlt er sich blendend aufgehoben. Mit der Fremdsprache kommt Schmid gut zurecht, das soziale Umfeld passt auch. Nicht zuletzt deshalb, weil er mit Alexander Gschiel, der nicht nur im Eishockey, sondern auch auf Wasserski blendend unterwegs ist, einen engeren Landsmann an seiner Seite hat. Der 16-Jährige kommt in der U18 von Skien IKH zum Einsatz. Schmid ist eine Alterskategorie höher engagiert, seine Ausbeute mit zehn Toren und 17 Vorlagen in 17 Partien kann sich sehen lassen.

Die Voraussetzungen sind also gegeben, um nächstes Jahr nach Nordamerika zu gehen und über eine Rekrutierungsliga im College unterzukommen. Das ist Pauls Ziel. "Ich möchte Studium und Top-Eishockey kombinieren." Im Idealfall soll die Reise in die beste Liga der Welt gehen. Also in die NHL. "Natürlich träumt man davon, aber man kann auch in anderen Meisterschaften super vom Eishockey leben", weiß Schmid.

In der norwegischen Topliga dürfen weniger Legionäre als in der heimischen Erste Bank Liga spielen. Nicht nur wegen des U20-Titels in Weißrussland würde sich Schmid wünschen, dass die einheimischen Spieler richtig forciert werden. "Man sollte den Jungen vertrauen. Wir müssen die Chance bekommen, um uns zu entwickeln. Und man hat gesehen, dass wir was draufhaben." Das wissen auch die Black-Wings-Trainer Philipp Lukas und Jürgen Penker, die dem Betreuerstab der erfolgreichen U20-Nationalmannschaft in Minsk angehörten.

"Es ist echt cool, mit den beiden zusammenzuarbeiten. Philipp Lukas war sowieso eines meiner Idole, als er in Linz Kapitän war", blickt Schmid zurück. Jetzt sind wir gespannt, was die Zukunft bringen wird.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at