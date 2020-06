Magistrat zieht Lehren aus Coronakrise: Mehr Homeoffice, weniger Hierarchie

Er sei stolz auf die Bediensteten des Magistrats, sagt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP). Nicht nur im Gesundheitsamt, das in der Coronakrise besonders gefordert gewesen sei, sondern auch in anderen Bereichen sei in diesen Monaten des Ausnahmezustands "wirklich gute" Arbeit geleistet worden.

700 der insgesamt 1300 Magistratsbeschäftigten haben während der Krise zuhause, also im Homeoffice gearbeitet. "Und es hat sich gezeigt, dass Befürchtungen, mancher würde sich dabei vor der Arbeit drücken, falsch gewesen sind. Im Gegenteil." Viele Mitarbeiter hätten selbstständiger als gewohnt gearbeitet und mehr Verantwortung übernommen. "Entscheidungen, die sonst über vier Hierarchien gelaufen sind, sind plötzlich in zwei erledigt worden, weil es einfach nicht möglich war, die vorher so strengen Organisationsvorschriften einzuhalten", sagt Luger.

Abläufe kritisch hinterfragen

Positiv sei auch, dass vorher in diesem Bereich eher zurückhaltende Mitarbeiter die Scheu vor digitalen Abläufen und Arbeitswesen abgelegt hätten. All dies zusammen zeige, "dass Krisenzeiten die Chancen auf wirkliche Veränderungen bergen." Und diese Chance wolle die Stadt jetzt ergreifen.

So hat Luger als oberster Chef im Haus die neue Magistratsdirektorin Ulrike Huemer damit beauftragt, die Digitalisierung rascher als geplant voranzutreiben und auch die Organisationsabläufe einer Prüfung zu unterziehen. Unterstützt von externen Experten, "denn es braucht hier als Korrektiv die Außensicht".

Weniger Behördendenken, mehr Kundenorientierung und verstärkter digitaler Kontakt mit den Bürgern" seien die Hauptstoßrichtung, sagt Luger. Zudem sollen die alten Strukturen und Hierarchien hinterfragt werden. "Dazu gehört auch, den einzelnen Mitarbeitern wie in einem modernen Unternehmen mehr Freiheit und Verantwortung zu übertragen", sagt der Bürgermeister.

In einem ersten Schritt sollen nun neue Arbeitsmodelle durch Magistratsdirektorin Huemer und Personaldirektorin Brigitta Schmidsberger gemeinsam mit der Personalvertretung erarbeitet werden. Mehrwert all dieser Maßnahmen für die Linzer: Sie sollen sich Behördengänge ins Magistrat sparen und mehr als bisher digital erledigen können. (eda)

