Magistrat schreckte mit Geldforderung Bewohner von Linzer Seniorenheimen

LINZ. Sozialdirektion der Stadt Linz forderte von betagten Menschen fünfstellige Eurobeträge.

Kosten- und personalintensiv ist die Seniorenbetreuung. 95 Prozent der Bewohner der städtischen Heime in Linz können nicht die volle Gebühr zahlen. Bild: Wodicka

Schrecken und Entsetzen ausgelöst hat ein Schreiben der Sozialdirektion des Linzer Magistrats. In dem vor wenigen Wochen an zahlreiche Heimbewohner versandten Brief, der den OÖNachrichten vorliegt, teilte man Bewohnern von Seniorenheimen mit, dass sie dem Magistrat hohe Summen schulden würden.

Die bis zu fünfstelligen Beträgen sind bei jenen betagten Menschen angefallen, die seit mindestens fünf Jahren in einem Heim leben und mit ihrer Pension nicht die volle Heimgebühr bezahlen konnten. Für diese Bewohner begleicht der Magistrat (in den Bezirken außerhalb der drei Statutarstädte Linz, Wels, Steyr der Sozialhilfeverband) den fehlenden Rest auf die volle Heimgebühr.

Die kurz vor Weihnachten versandten Briefe erzeugten den Eindruck, dass Heimbewohner nun die von der Stadt Linz zugeschossenen Beträge zahlen müssten. Das ist jedoch falsch. "Wir bedauern den Brief. Das Schreiben war unglücklich formuliert. Ich entschuldige mich dafür", sagt Helmut Mitter, der Chef der städtischen Sozialdirektion, im Gespräch mit den OÖNachrichten. Mit dem Schreiben habe man eine mögliche Verjährung von möglichen finanziellen Ansprüchen der Stadt vermeiden wollen, erklärte Mitter.

In den zehn städtischen Linzer Seniorenheimen leben 1300 Menschen. "Für 95 Prozent dieser Bewohner muss die Stadt einen Zuschuss für die Heimgebühr bezahlen", sagt Sozialdirektor Helmut Mitter.

Ersparnisse sind nun geschützt

Bis Ende 2017 konnten die Heimträger bei Seniorenheimbewohnern, die nicht den vollen Beitrag zahlen konnten, auf deren Ersparnisse oder Eigentum wie zum Beispiel Haus oder Eigentumswohnung zugreifen.

Eine vom Nationalrat im Juni 2017 beschlossene Novelle des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG) schaffte diesen sogenannten Pflegeregress ab. Nun zahlt die öffentliche Hand für Seniorenheimbewohner mit zu geringer Pension (unabhängig von eventuell vorhandenem Vermögen) zur Gänze den fehlenden Teil auf die volle Heimgebühr.

